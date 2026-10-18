Markus Lüttger wurde 60
Die menschliche Servicekraft der VG Rüdesheim
Zur großen Schar der Gratulanten, die mit Bürgermeister Markus Lüttger seinen 60. Geburtstag feierten, gehörten Familie, Freunde
Zur großen Schar der Gratulanten, die mit Bürgermeister Markus Lüttger seinen 60. Geburtstag feierten, gehörten Familie, Freunde und viele politische Weggefährten, darunter auch Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und Ministerpräsident Gordon Schnieder.
Christine Jäckel

Groß war die Schar der Gratulanten, die Rüdesheims VG-Chef Markus Lüttger zu seinem 60. Geburtstag gratulieren wollten. Ministerpräsident Gordon Schnieder und Bundestagspräsidentin Julia Klöckner waren dabei. Und alle spendeten für den guten Zweck.

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Markus Lüttger ließ es zu seinem 60. Geburtstag richtig krachen. Er feierte mit einem Bayerischen Abend in der randvoll mit Gästen gefüllten Gräfenbachtalhalle groß. Nicht nur Minsterpräsident Gordon Schnieder und Bundestagspräsidentin Julia Klöckner gratulierten dem Parteifreund persönlich.
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