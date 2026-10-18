Groß war die Schar der Gratulanten, die Rüdesheims VG-Chef Markus Lüttger zu seinem 60. Geburtstag gratulieren wollten. Ministerpräsident Gordon Schnieder und Bundestagspräsidentin Julia Klöckner waren dabei. Und alle spendeten für den guten Zweck.
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Markus Lüttger ließ es zu seinem 60. Geburtstag richtig krachen. Er feierte mit einem Bayerischen Abend in der randvoll mit Gästen gefüllten Gräfenbachtalhalle groß. Nicht nur Minsterpräsident Gordon Schnieder und Bundestagspräsidentin Julia Klöckner gratulierten dem Parteifreund persönlich.