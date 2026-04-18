So ticken Elisa und Felix Kehl Die Menschen sind das Geheimnis des Schmidtburger Hofs Marian Ristow 18.04.2026, 13:00 Uhr

i Erfolgreiche Familienband: Elisa Marie Kehl (2. von links), Felix Kehl und Christel Reichardt sind ständig im Einsatz - rund um den Schmidtburger Hof in Weiler bei Monzingen. Mit dabei natürlich der kleine Franz (links). Familie Kehl

Wie Elisa und Felix Kehl vom Schmidtburger Hof bei Weiler bei Monzingen mit Familie, Flexibilität und Heimatliebe aus dem Schmidtburger Hof ein kleines Juwel an der Nahe machen – und warum ihre Gäste immer wieder kommen.

Der Schmidtburger Hof in Weiler bei Monzingen, schlappe 25 Minuten über die B41 von Bad Kreuznach entfernt, wird in diesem Jahr 230 Jahre alt. Das 60-Betten-Wellness-Hotel mit angegliedertem Restaurant wird von Elisa Marie und Felix Kehl, beide 31 Jahre alt, geführt.







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