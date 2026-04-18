Wie Elisa und Felix Kehl vom Schmidtburger Hof bei Weiler bei Monzingen mit Familie, Flexibilität und Heimatliebe aus dem Schmidtburger Hof ein kleines Juwel an der Nahe machen – und warum ihre Gäste immer wieder kommen.
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Der Schmidtburger Hof in Weiler bei Monzingen, schlappe 25 Minuten über die B41 von Bad Kreuznach entfernt, wird in diesem Jahr 230 Jahre alt. Das 60-Betten-Wellness-Hotel mit angegliedertem Restaurant wird von Elisa Marie und Felix Kehl, beide 31 Jahre alt, geführt.