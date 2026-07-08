Ist der Kornmarkt das historisch gewachsene Herz der Stadt? Ein Blick in die Geschichte zeigt: Er hat sich schon immer verändert, und der letzte große Einschnitt war natürlich das Ende als Parkplatz im Jahre 2005.
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Der Kornmarkt als zentraler Platz der Kreuznacher Innenstadt – das ist nicht unbedingt ein Dauerbrenner. Es gab Zeiten, da war der Kornmarkt das Aschenputtel der städtischen Marktplätze. Dort gab es nur Korn und Obst, genauso wie es auf dem Badewörth und der heutigen Kirschsteinanlage nur Viehzeugs zu kaufen gab.