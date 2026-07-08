Bad Kreuznacher Kornmarkt Die Madame Bismarck wurde für den Krieg geschmolzen Robert Neuber 08.07.2026, 11:00 Uhr

i Die Sparkasse am Kornmarkt in ihrem Ausbaustadium der 1960er und 1970er-Jahre. Gut im Vordergrund zu erkennen: Der Brunnen war schon aus der Mitte des Platzes an die Ecke zur Mühlenstraße gewandert. Archiv Oeffentlicher Anzeiger

Ist der Kornmarkt das historisch gewachsene Herz der Stadt? Ein Blick in die Geschichte zeigt: Er hat sich schon immer verändert, und der letzte große Einschnitt war natürlich das Ende als Parkplatz im Jahre 2005.

Der Kornmarkt als zentraler Platz der Kreuznacher Innenstadt – das ist nicht unbedingt ein Dauerbrenner. Es gab Zeiten, da war der Kornmarkt das Aschenputtel der städtischen Marktplätze. Dort gab es nur Korn und Obst, genauso wie es auf dem Badewörth und der heutigen Kirschsteinanlage nur Viehzeugs zu kaufen gab.







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