Wingertshäuschen an der Nahe Die letzte Wacht des Weins über Kalkofen Robert Neuber 17.05.2026, 09:00 Uhr

i Die Kalkofener Graukatz ist der letzte Weinberg des Ortes, der früher mal ganze 25 Lagen hatte... Robert Neuber

In einer Serie präsentieren wir versteckte, verwitterte oder einfach nur besonders schöne Wingertshäuschen an der Nahe. In der Kalkofener Graukatz steht ein Überbleibsel der großen Weinbautradition an der Alsenz, das Häuschen der Familie Becher.

Vor exakt 557 Jahren wurde das kleine Kalkofen nahe Alsenz erstmals als Weinbaugemeinde genannt. Und noch vor 220 Jahren gab es 28 Weinlagen auf 40.000 Quadratmetern rund um die Gemeinde. Der Stoff war vonnöten, denn im kleinen Kalkofen spielten sich drastische Schicksalswendungen ab.







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