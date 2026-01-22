Keine gute Nachricht für Pendler aus Richtung Pfaffen-Schabenheim in die Kreisstadt Bad Kreuznach: Die L413 muss wegen Reparaturarbeiten an der Fahrbahn voll gesperrt werden.
Seit 2024 können die Autofahrer ein Teilstück der Landesstraße 413 zwischen Pfaffen-Schwabenheim und Bosenheim nur mit besonderer Vorsicht und maximal Tempo 50 nutzen, weil die Fahrbahn stellenweise abgesackt ist. Doch jetzt hat der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM) die Reparaturarbeiten ausgeschrieben.