Straßenarbeiten bei Bosenheim Die L413 muss für drei bis vier Monate gesperrt werden Norbert Krupp 22.01.2026, 09:00 Uhr

i Wegen Verformungen der Fahrbahn darf auf der Landesstraße 413 zwischen Bosenheim und Pfaffen-Schwabenheim nur Tempo 50 gefahren werden. Die Reparatur soll bis zum Sommer erledigt sein, was aber eine drei- bis viermonatige Totalsperrung erfordern wird. Norbert Krupp

Keine gute Nachricht für Pendler aus Richtung Pfaffen-Schabenheim in die Kreisstadt Bad Kreuznach: Die L413 muss wegen Reparaturarbeiten an der Fahrbahn voll gesperrt werden.

Seit 2024 können die Autofahrer ein Teilstück der Landesstraße 413 zwischen Pfaffen-Schwabenheim und Bosenheim nur mit besonderer Vorsicht und maximal Tempo 50 nutzen, weil die Fahrbahn stellenweise abgesackt ist. Doch jetzt hat der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM) die Reparaturarbeiten ausgeschrieben.







Artikel teilen

Artikel teilen