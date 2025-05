Mit ihrer Art Tour sind die beiden Kreuznacher Künstler Peter Trautmann und Achim May schon seit fünf Jahren unterwegs. Inzwischen wurde aus der Art Tour das Art Tour Projekt – ein loser Zusammenschluss von knapp 20 Künstlern aus Bad Kreuznach und Umgebung, die gemeinsam an verschiedenen Plätzen in der Kreisstadt ausstellen und damit auch die große Vielfalt der Bildenden Kunstszene in Bad Kreuznach zeigen. Motto: Gemeinsam ist man stärker und fällt auch mehr auf, die Bandbreite der Kunst, die zu sehen ist, ist einfach größer, für Besucher wird es interessanter. Premiere ist am kommenden Samstag, 31. Mai, von 10 bis 17 Uhr auf dem Kornmarkt. Dort steigt das erste Bad Kreuznacher Kunstspektakel. Acht Künstler aus der Gruppe sind dabei.

Weitere Events geplant

Ein zweites Event ist für Samstag, 26. Juli, auf dem Eiermarkt geplant, ein drittes soll Anfang September folgen – möglicherweise an der Pauluskirche oder im Kurpark. Das ist aber auch davon abhängig, wie gut das Angebot angenommen wird, macht May deutlich. Man sei offen für eine Erweiterung, betonen die beiden im Gespräch mit dieser Zeitung. So können sie sich vorstellen, in den folgenden Jahren mit solchen Veranstaltungen auch in die Kreuznacher Stadtteile zu gehen. Ein Ziel der Aktion ist es, „Kunst in die Stadt rein zu bringen“, erklärt May.

Wechselnde Besetzung, verschiedene Plätze

Bislang haben May und Trautmann ihre Werke auf der Alten Nahebrücke ausgestellt, doch für mehrere Künstler, die sich präsentieren wollen, reicht der Platz dort nicht aus. Deshalb habe man das Ganze weiterentwickelt und will nun auf verschiedenen Plätzen der Stadt ausstellen, erläuterte May. „Ursprünglich war die Überlegung, es Park-Tour zu nennen“, ergänzt Trautmann – nach dem Motto: „Die Art Tour macht eine Park-Tour.“ Die ersten beiden Spektakel finden vor und nach dem Kunstmarkt statt – das erste auf dem Kornmarkt rund um den Originale-Brunnen, das zweite um das Michel-Mort-Denkmal auf dem Eiermarkt. Dahinter steckt auch die Idee, die beiden Stadtteile auf der Nord- und Südseite der Brücke zu verbinden. Bei der Stadt habe man mit der Idee offene Türen eingerannt, vor allem bei Ordnungsdezernent Markus Schlosser, loben die beiden Künstler die Unterstützung. Der Beigeordnete ist ja bald für die Kultur zuständig.

Ausschließlich Bildende Kunst

Ausgestellt wird ausschließlich Bildende Kunst: Malereien und Fotografien – von progressiver Kunst, Pop-Art, über abstrakte und realistische Kunst bis hin zu Landschaftsmalerei und Porträts. Zum ersten Mal auf dem Kornmarkt zu sehen, ist auch ein Trautmann-Aquarell vom neuen, sanierten Brückenhaus. „Man muss immer im Gespräch bleiben“, sagt Trautmann. Und inzwischen gebe es auch viele, „die etwas machen“ – egal, ob es gut oder schlecht sei. „Der Markt ist voll“, hat er festgestellt. Da müsse man sich schon ein bisschen abgrenzen.