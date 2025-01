Für Projekte in Bad Münster Die Kuna-Stiftung macht 25.000 Euro locker 15.01.2025, 15:19 Uhr

i Die Kuna-Stiftung spendet der Stadt zweckgebunden 25.000 Euro für Projekte im Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg. Boris Roessler. picture alliance/dpa

Mit den Projekten im Rahmen des Förderprogramms Aktive Stadtzentren in Bad Münster am Stein soll es weiter gehen. Die Kuna-Stiftung greift dafür der finanziell klammen Stadt unter der Arme.

Angesichtes der desolaten Haushaltslage der Stadt hat die Stiftung Rheingrafenstein Max und Hertha Kuna beschlossen, eine zweckgebundene Spende in Höhe von 25.000 Euro – das ist der städtische Anteil von 10 Prozent an den Planungs- und gegebenenfalls Gutachterkosten – zur Verfügung zu stellen, für Projekte, die im Rahmen des Förderprogramms Aktive Stadtzentren für Bad Münster am Stein-Ebernburg in dem Stadtteil umgesetzt werden sollen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen