Drei Anlagen kommen 2024 dran Die Kreuznacher Spielplätze sollen attraktiver werden 26.11.2024, 06:00 Uhr

i Die Spielecke im Oranienpark bietet ein trauriges Bild. Sie wird noch in diesem Jahr verlegt und aufgewertet. Harald Gebhardt

Die Spielplatzlandschaft in der Stadt soll attraktiver werden. Einige Anlagen werden erneuert, bekommen neue Spielgeräte oder werden barrierefrei gemacht.

Die gute Nachricht vorweg: Noch in diesem Jahr werden in der Kernstadt drei Spielplätze umgestaltet und aufgepeppt. Das war Gegenstand einer Mitteilungsvorlage im städtischen Jugendhilfeausschuss. Insgesamt 50.000 Euro stehen dafür im Stadthaushalt. Angehen will man damit die Spielplätze in der Raabestraße im Süden der Stadt, der neu gestaltet werden soll, in der Gerbergasse im historischen Stadtviertel, der neue Spielgeräte bekommt, sowie im ...

