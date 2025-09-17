Was ist die Nahe in der Weinwelt wert? Lange schon fühlen sich die Winzer aus dem kleinen, aber feinen Anbaugebiet zu wenig gewürdigt. Jetzt trifft ein neuer Schlag das naheländische Selbstbewusstsein. Und der geht von der Landwirtschaftskammer aus.

Ordnung muss sein beim Wein: Jeder Qualitätswein mit Prädikat, Qualitätswein besonderer Anbaugebiete, Qualitätslikörwein und Qualitätsschaumwein ist nach den weinrechtlichen Regelungen einer obligatorischen Prüfung zu unterziehen. Durchführendes Organ ist die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz. So weit, so gut: Viele Jahre lang fanden diese Anstellungen und Prüfungen im Haus der Landwirtschaft in der Burgenlandstraße statt. Damit soll bald Schluss sein – was für einige Aufregung in der Branche sorgt.

Ziel der Prüfungen ist das Erlangen einer amtlichen Prüfungsnummer oder A.P.-Nummer. Im Jahr 2024 wurden in ganz Rheinland-Pfalz rund 73.000 Partien mit insgesamt 4,58 Millionen Hektoliter Qualitätswein durch Sachverständige der Landwirtschaftskammer erfolgreich geprüft, so die amtliche Statistik. Mit einem Minus von 3,2 Prozent der Menge ist der Rückgang deutlich geringer ausgefallen als im Vergleich zum Vorjahr 2023, als der Rückgang minus 7,8 Prozent betrug. Die Anstellungen nach Weinarten zeigen im Vergleich zum Vorjahr bei Weißwein keine Rückgänge, wohingegen Rotwein bei einem Minus von 14,7 Prozent und die Gruppe der Roséweine bei einem Minus von 5,8 Prozent liegen.

Personelle Probleme und unzureichende Auslastung als Gründe

Den bisher in Bad Kreuznach eingesetzten Prüfern wurde nun offiziell von der Kammer mitgeteilt: „Die aktuelle personelle Entwicklung, in Verbindung mit der unzureichenden Auslastung an der Prüfstelle in Bad Kreuznach, war für die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz Anlass, ab dem kommenden Jahr die Prüfstelle für Wein und Sekt in Bad Kreuznach zu schließen und die Qualitätsweinprüfung sowie die Wein- und Sektprämierung künftig an der benachbarten Prüfstelle in Alzey stattfinden zu lassen. Die Landwirtschaftskammer bedauert, dass aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Entwicklung dieser Schritt notwendig wurde und möchte sich für Ihren Einsatz und Ihre gute Zusammenarbeit mit der Prüfstelle in Bad Kreuznach bedanken“, schreibt Prüfstellenleiter Christoph Knewitz. Ein Hintergrund ist, dass der bisherige Leiter der Prüfstelle den Ruhestand anstrebt.

Gleichzeitig fragt die Weinbauamtsleitung an, wie es weitergehen könnte: „Selbstverständlich möchten wir weiterhin auf Ihre Expertise und Ihren geschätzten Einsatz als Sachverständige zurückgreifen und würden uns sehr freuen, Sie ab Januar 2026 an der Prüfstelle Alzey einsetzen zu dürfen. Für unsere Planung bitten wir Sie, uns kurz mitzuteilen, ob Sie bereit sind, ab Januar 2026 als Sachverständige(r) in der Qualitätsweinprüfung an der Prüfstelle Alzey tätig zu sein.“

„Schlag ins Gesicht“ für den Weinbau an der Nahe

Einer der angefragten Sachverständigen ist Marc Hoffmann aus Langenlonsheim. Seine Antwort kam prompt und sagt viel aus: „Da ich die Entscheidung für grundlegend falsch halte, gerade in der jetzigen, für den Weinbau schwierigen Zeit, werde ich künftig nicht mehr zur Verfügung stehen. Ihre Entscheidung ist ein Schlag ins Gesicht für den Weinbau an der Nahe und degradiert eine Region erneut. Darüber hinaus empfinde ich die Entscheidung auch als wenig zukunftsweisend für eine ganze Branche – und ich hoffe, Ihr Haus wird diese doch noch überdenken. Ich bin immer gern zur Prüfstelle nach Bad Kreuznach gefahren und hätte dieses ehrenamtliche Engagement auch gern weiter fortgeführt. Unter diesen Umständen werde ich meine Passion für unser Anbaugebiet künftig anderweitig ausüben.“ Auch Rainer Klöckner, Weinbaupräsident der Nahe, hat gegen die Entscheidung protestiert und hofft auf eine Chance für die Prüfstelle durch alternative Möglichkeiten.