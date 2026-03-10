Ehrenvorsitzender gestorben
Die Kreuznacher Liedertafel trauert um Jürgen Pankatz
Jürgen Pankatz (rechts) im Jahr 1990 mit dem damaligen Präsidenten der Liedertafel, Paul Kramarek (links), und Prof. Rudolf Desch.
Archiv Kreuznacher Liedertafel

Jürgen Pankatz ist tot. Der langjährige Vorsitzende und Ehrenvorsitzende des MGV Kreuznacher Liedertafel 1862 ist im Alter von 93 Jahren verstorben. Eine Würdigung. 

Der MGV Kreuznacher Liedertafel 1862 und Jürgen Pankatz sind nicht voneinander zu trennen. Der Verein war sein Leben. Vor wenigen Tagen ist Jürgen Pankatz mit 93 Jahren verstorben.Seit Februar 1957 war er Mitglied der Liedertafel. 1966 wurde ihm das Amt des Vorsitzenden als Nachfolger von Friedrich Müller angetragen.

