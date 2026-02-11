Der Schulweg vor dem Kreuznacher Lina-Hilger-Gymnasium soll sicherer werden. Doch die Gustav-Pfarrius-Straße wird in diesem Bereich nicht für den Autoverkehr gesperrt.
Lesezeit 1 Minute
Die Aussage in unserem Artikel vom Mittwoch, wonach die Gustav-Pfarrius-Straße für Autos gesperrt werden soll, ist nicht ganz korrekt. Darauf weist die Abteilung Stadtplanung und Umwelt der Bad Kreuznacher Stadtverwaltung hin.Die Rad AG beabsichtigte nicht, die Gustav-Pfarrius-Straße für den Pkw-Verkehr zu sperren.