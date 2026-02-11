Keine Sperrung für Autoverkehr Die Kreuznacher Gustav-Pfarrius-Straße bleibt offen Harald Gebhardt 11.02.2026, 20:00 Uhr

i Die mittlere Spur in der Gustav-Pfarrius-Straße bleibt wie bisher eine Individualspur für den Pkw-Verkehr, teilt die Stadtverwaltung mit. Harald Gebhardt

Der Schulweg vor dem Kreuznacher Lina-Hilger-Gymnasium soll sicherer werden. Doch die Gustav-Pfarrius-Straße wird in diesem Bereich nicht für den Autoverkehr gesperrt.

Die Aussage in unserem Artikel vom Mittwoch, wonach die Gustav-Pfarrius-Straße für Autos gesperrt werden soll, ist nicht ganz korrekt. Darauf weist die Abteilung Stadtplanung und Umwelt der Bad Kreuznacher Stadtverwaltung hin.Die Rad AG beabsichtigte nicht, die Gustav-Pfarrius-Straße für den Pkw-Verkehr zu sperren.







