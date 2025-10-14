Keine Rücksicht auf Senioren? Die Kreuznacher Buslinie 202 ist nicht barrierefrei 14.10.2025, 15:00 Uhr

Monika Schäfer ist viel mit dem Bus unterwegs und kennt die Probleme von Senioren und Menschen mit Gehbehinderung bei der Nutzung des ÖPNV. In der Bürgersprechstunde von OB Emanuel Letz brachte sie die Anliegen von Nutzern der Linie 202 vor.

Manche Busfahrer nehmen es nicht genau mit der Anfahrt an erhöhte Bordsteine, für ÖPNV-Nutzer mit Rollatoren oder auch für Mütter mit Kinderwagen ist das ein großes Problem. In anderen Fällen wird die Rampe nicht ausgeklappt, oder es gibt keine Hilfe beim Ein- oder Aussteigen für Menschen mit Behinderung.







