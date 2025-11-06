Kreuznacher Stadtbeigeordneter Die Kohl-Wahl, das CDU-Dilemma und die AfD-Stimmen 06.11.2025, 17:18 Uhr

i Glückwünsche nach der Wahl: Markus Schlosser (links), Bürgermeister Thomas Blechschmidt (CDU, von rechts), Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP) gratulieren Mirko Hemit Kohl (mit seiner Lebensgefährtin Petra Bürkle). Harald Gebhardt

Nach der Wahl von Mirko Helmut Kohl zum Zweiten Bad Kreuznacher Stadtbeigeordneten gibt es in der Kommunalpolitik heftige Wallungen darüber, dass der CDU-Mann auch mit den Stimmen der AfD ins Amt gehievt wurde. Eine Analyse und Nachlese.

Da gewinnt mit Mirko Helmut Kohl ein verdienter Bad Kreuznacher Christdemokrat die Wahl zum Zweiten Stadtbeigeordneten, doch bei seinen Parteifreunden gibt es viele lange Gesichter. Denn der auserwählte Kandidat der CDU und – da sowohl SPD als auch FDP darauf verzichteten, einen eigenen Kandidaten aufzustellen – der Partnerschaft für Bad Kreuznach war ein anderer: der Pfaffen-Schwabenheimer Jan Christmann.







Artikel teilen

Artikel teilen