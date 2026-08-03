Comeback für Handarbeit Die Kirner Wollmobil-Garage ist ein echter Treffpunkt Sebastian Schmitt 03.08.2026, 17:00 Uhr

i Ein echter Blickfang: Auf einem roten Oldtimer-Pick-up präsentiert das Wollmobil farbenfrohe Wolle und kreatives Handarbeitszubehör. Sebastian Schmitt

Handarbeit neu gedacht: In Kirn entsteht ein kleiner Laden, der zum gemeinsamen Stricken und Häkeln einlädt. Die Wollmobil‑Garage will Generationen verbinden, Inspiration schenken und Kreativität sichtbar machen.

Handarbeit erlebt ein Comeback und bekommt in der Innenstadt bald eine neue Adresse. Die 22-jährige Nelly Niebler aus Kirnsulzbach eröffnet am Sonntag, 24. August, in der Nahegasse 11 ihr Geschäft Wollmobil-Garage. Dort bietet sie Wolle, Häkel- und Strickzubehör sowie Schmuck, Anhänger, Haarbänder und Lesezeichen an.







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