Handarbeit neu gedacht: In Kirn entsteht ein kleiner Laden, der zum gemeinsamen Stricken und Häkeln einlädt. Die Wollmobil‑Garage will Generationen verbinden, Inspiration schenken und Kreativität sichtbar machen.
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Handarbeit erlebt ein Comeback und bekommt in der Innenstadt bald eine neue Adresse. Die 22-jährige Nelly Niebler aus Kirnsulzbach eröffnet am Sonntag, 24. August, in der Nahegasse 11 ihr Geschäft Wollmobil-Garage. Dort bietet sie Wolle, Häkel- und Strickzubehör sowie Schmuck, Anhänger, Haarbänder und Lesezeichen an.