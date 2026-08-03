Comeback für Handarbeit
Die Kirner Wollmobil-Garage ist ein echter Treffpunkt
Ein echter Blickfang: Auf einem roten Oldtimer-Pick-up präsentiert das Wollmobil farbenfrohe Wolle und kreatives Handarbeitszube
Ein echter Blickfang: Auf einem roten Oldtimer-Pick-up präsentiert das Wollmobil farbenfrohe Wolle und kreatives Handarbeitszubehör.
Sebastian Schmitt

Handarbeit neu gedacht: In Kirn entsteht ein kleiner Laden, der zum gemeinsamen Stricken und Häkeln einlädt. Die Wollmobil‑Garage will Generationen verbinden, Inspiration schenken und Kreativität sichtbar machen.

Lesezeit 1 Minute
Handarbeit erlebt ein Comeback und bekommt in der Innenstadt bald eine neue Adresse. Die 22-jährige Nelly Niebler aus Kirnsulzbach eröffnet am Sonntag, 24. August, in der Nahegasse 11 ihr Geschäft Wollmobil-Garage. Dort bietet sie Wolle, Häkel- und Strickzubehör sowie Schmuck, Anhänger, Haarbänder und Lesezeichen an.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerWirtschaft
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren