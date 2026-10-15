Wieder mal eine marode Brücke: Die Reidenbachbrücke in Kirn muss durch einen Neubau ersetzt werden. Und das soll möglichst schnell gehen.
Lesezeit 2 Minuten
Die marode Karl-Reidenbach-Brücke in Kirn muss zügig durch einen Neubau ersetzt werden, denn das Projekt ist für die ansässigen Unternehmen enorm wichtig. Bei einem Ortstermin mit IHK-Vizepräsident Matthias Ess und IHK-Hauptgeschäftsführer Arne Rössel, IHK Regionalgeschäftsführer Jörg Lenger, VG-Beigeordnetem Hans-Helmut Döbell, Stadtbürgermeister Frank Ensminger und Firmenvertretern wurde klar, dass die Brücke für den Waren-, Liefer- und ...