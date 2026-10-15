Wichtig für die Infrastruktur Die Kirner Reidenbachbrücke zügig ersetzen Armin Seibert 15.10.2026, 17:00 Uhr

i Beim Ortstermin an der Reidenbachbrücke über die Nahe in Kirn: Die Brücke erschließt das Gewerbegebiet links der Nahe mit den Firmen Fries, Union Baustoffzentrum Hornbach, Braun Büffel und Landhandel Werner. Auf dem Bild von rechts: IHK-Vizepräsident Matthias Ess, Stadtbürgermeister Frank Ensminger, Chrsitiane Brunk (Braun-Büffel), IHK-Regionalgeschäftsführer Jörg Lenger, IHK-Hauptgeschäftsführer Arne Rössel, Herbert Kreitzer (Landhandel Werner), Andreas Heidrich und Tina Horbach (Fries), Andreas Schmell (Union) und VG Beigeordneter Hans-Helmut Döbell. Gemeinsam ist man sich einig: Die neue Brücke muss jetzt schnell kommen. Seibert Armin

Wieder mal eine marode Brücke: Die Reidenbachbrücke in Kirn muss durch einen Neubau ersetzt werden. Und das soll möglichst schnell gehen.

Die marode Karl-Reidenbach-Brücke in Kirn muss zügig durch einen Neubau ersetzt werden, denn das Projekt ist für die ansässigen Unternehmen enorm wichtig. Bei einem Ortstermin mit IHK-Vizepräsident Matthias Ess und IHK-Hauptgeschäftsführer Arne Rössel, IHK Regionalgeschäftsführer Jörg Lenger, VG-Beigeordnetem Hans-Helmut Döbell, Stadtbürgermeister Frank Ensminger und Firmenvertretern wurde klar, dass die Brücke für den Waren-, Liefer- und ...







Artikel teilen

Artikel teilen