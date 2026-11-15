Die Narren haben das Zepter übernommen, und sie schicken gleich einen neuen Marschall ins Rennen: Benjamin Oster tritt in die großen Fußstapfen von Cornelia Christmann-Faller. Dem musste OB Letz gleich die Stadtschlüssel übergeben.
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Ein wenig Wehmut lag schon über der Kampagneneröffnung der „Kreiznacher Narrefahrt“ am Samstag auf dem Kornmarkt. Denn nachdem Cornelia Christmann-Faller 13 Jahre lang das Amt der Zugmarschällin innehatte, übergab sie nun den Marschallstab an ihren Nachfolger Benjamin Oster von der Hackenheimer Nachteule.