55 Jahre Kreuznachs Narrefahrt Die Kampagne zum närrischen Jubiläum ist gestartet Josef Nürnberg 15.11.2026, 10:23 Uhr

i Die langjährige Zugmarschällin Cornelia Christmann-Faller übergab zu Beginn der Kampagneneröffnung ihren Marschallstab an ihren Nachfolger Benjamin Oster (rechts). Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Die Narren haben das Zepter übernommen, und sie schicken gleich einen neuen Marschall ins Rennen: Benjamin Oster tritt in die großen Fußstapfen von Cornelia Christmann-Faller. Dem musste OB Letz gleich die Stadtschlüssel übergeben.

Ein wenig Wehmut lag schon über der Kampagneneröffnung der „Kreiznacher Narrefahrt“ am Samstag auf dem Kornmarkt. Denn nachdem Cornelia Christmann-Faller 13 Jahre lang das Amt der Zugmarschällin innehatte, übergab sie nun den Marschallstab an ihren Nachfolger Benjamin Oster von der Hackenheimer Nachteule.







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