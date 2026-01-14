Vorbereitung für Wettbewerb Die Jugend musiziert in Windesheim Dieter Ackermann 14.01.2026, 11:00 Uhr

i Das war schon mehr als richtig gut, was die jungen Künstlerinnen und Künstler im Windesheimer Orgel Art Museum zu Gehör brachten. Sehr zur Freude von Yuki Nagatsuka (3. von links), Gerhard Wöllstein (rechts) und Wolfgang Oberlinger (2.von rechts). Dieter Ackermann

Beim Vorbereitungskonzert zum Wettbewerb „Jugend musiziert“ zeigten viele Nachwuchsmusiker ihr außergewöhnliches Können. Das macht Hoffnungen für die kommenden Wettbewerbe.

Hausherr Wolfgang Oberlinger, hatte nicht zu viel versprochen, als er beim Vorbereitungskonzert zum Wettbewerb „Jugend musiziert“ im voll besetzten Konzertsaal des Orgelmuseums von einem außergewöhnlichen Konzert sprach. Ähnlich äußerte sich im Gespräch mit unserer Zeitung Pianist Gerhard Wöllstein, der sich gemeinsam mit seiner Ehefrau Yuki Nagatsuka und Oberlinger darüber freute, dass man dem Nachwuchs hier im Museum unter dem Motto “Junge ...







