Die Kirmeseröffnung am Freitag in der Seniorenresidenz ist ein traditioneller Brauch. Neben Ehrungen betonte die Heimleitung auch die Tradition.
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Kinder aus der städtischen Albert-Schweitzer-Kita überraschten in der voll-besetzten Afrika Lounge in der Seniorenresidenz mit Orff´schem Instrumentarium und läuteten mit dem Kinderlied „Auf dem Rummelplatz“ die Johanniskerb ein. Sie schmückten und stellten am Abend auch mit einer famosen Teamleistung und Muskelkraft einen prächtigen „Kerwebaam“ auf dem Johannisplatz, weil es einem Lkw-Kran zu heiß war.