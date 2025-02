Karneval in Bad Kreuznach Die Jerrys tauchen ab und machen unter Wasser die Welle 16.02.2025, 17:00 Uhr

i In blau-glitzernden Kostümen trat die Tanzgruppe Dance Revolution auf und verbreitete Meeresflair. Cordula Kabasch

Tiefsee, ahoi: Die Winzenheimer Jerrys tauchten bei ihrer Prunksitzung in karnevalistischen Gewässern unter und machten den Meeresboden unsicher. „Unter Wasser die Wellen beben, die Jerrys lassen Atlantis leben“ lautete ihr Motto.

