Kreuznacher Parkparadiese Die Insel, die gar kein Eiland mehr ist Robert Neuber 02.07.2026, 16:00 Uhr

i Zentrales Element der Roseninsel ist der Brunnen, der mittlerweile von einer Mini-Saline verschönert wird. Robert Neuber

In unserer Serie zu Kreuznacher Parks geht es heute auf die Roseninsel. Mit der Insel war es vorbei, als der Nahe-Seitenarm ab 1900 aufgefüllt wurde. Damals war es noch keine Roseninsel, der Name kam erst mit der Rosenausstellung 1905.

Man mag es nicht glauben, aber es gab auf der Roseninsel einmal einen hohen Schornstein, und er ragte aus dem „Milchhäuschen“ heraus. Das ist das wunderschön gezinnte, kleine Haus mitten im Park. Warum es hier Ende des 19. Jahrhunderts einen Schornstein gab?







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