i In der brach liegenden Weinlage des Rehborner Hahn steht dieses rumpelige "Feuerwehrgerätehaus". Ein Zutritt kann gefährlich werden. Robert Neuber

In einer Serie präsentieren wir versteckte, verwitterte oder einfach nur besonders schöne Wingertshäuschen an der Nahe. In Rehborn am Glan bleiben nur wenige Relikte des einst hochaktiven Weinbaus – wie die Hornissenhütte am Hahn.

Um es gleich vorwegzunehmen: Mit dem Örtchen Rehborn am Glan wird sich diese Serie noch mehrfach beschäftigen. Denn es ist schier unglaublich, was dort entdeckt werden kann – obwohl doch ein Großteil des einstigen Weinbaus brach liegt. Von den drei örtlichen Lagen, die von der Landwirtschaftskammer offiziell noch aufgeführt werden, wird eigentlich nur noch der „Herrenberg“ bewirtschaftet.







