In einer Serie präsentieren wir versteckte, verwitterte oder einfach nur besonders schöne Wingertshäuschen an der Nahe. In Rehborn am Glan bleiben nur wenige Relikte des einst hochaktiven Weinbaus – wie die Hornissenhütte am Hahn.
Um es gleich vorwegzunehmen: Mit dem Örtchen Rehborn am Glan wird sich diese Serie noch mehrfach beschäftigen. Denn es ist schier unglaublich, was dort entdeckt werden kann – obwohl doch ein Großteil des einstigen Weinbaus brach liegt. Von den drei örtlichen Lagen, die von der Landwirtschaftskammer offiziell noch aufgeführt werden, wird eigentlich nur noch der „Herrenberg“ bewirtschaftet.