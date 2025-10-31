Meisenheimer Fußballspaß Die Herren von 1985 zu Besuch bei den Jungs von 2025 Roswitha Kexel 31.10.2025, 09:00 Uhr

i 40 Jahre später: Die meisten Kicker der ehemaligen Meistermannschaft 1985 leben nach wie vor in Meisenheim und Umgebung. Links: Meistertrainer Lothar Zoller und der aktuelle FCM-Vorsitzende Rolf Staab (2. von links). Thomas Ammann (links) und Dieter Mohr präsentieren die Sonderseite aus dem Allgemeinen Anzeiger. Roswitha Kexel

Die Kicker des SC Meisenheim aus dem Jahre 1985 kamen zu Besuch und tauschten sich mit den heutigen Aktiven aus. Und es kamen Erinnerungen: zu langen Haaren und besten Torschützen. Bis in den späten Abend saß man zusammen.

Im Juni 1985 feierte die Erste Mannschaft des 1. FC Meisenheim die Meisterschaft und den Wiederaufstieg von der A-Klasse in die Bezirksliga Nahe. Auf Initiative des damaligen Meistertrainers Lothar Zoller kamen die Fußballer von einst und die aktuelle Erste Mannschaft der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied unter dem Motto „85 trifft 25“ im Sportheim des FC Meisenheim zusammen und tauschten sich über Fußball früher und heute aus.







Artikel teilen

Artikel teilen