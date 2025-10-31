Die Kicker des SC Meisenheim aus dem Jahre 1985 kamen zu Besuch und tauschten sich mit den heutigen Aktiven aus. Und es kamen Erinnerungen: zu langen Haaren und besten Torschützen. Bis in den späten Abend saß man zusammen.
Im Juni 1985 feierte die Erste Mannschaft des 1. FC Meisenheim die Meisterschaft und den Wiederaufstieg von der A-Klasse in die Bezirksliga Nahe. Auf Initiative des damaligen Meistertrainers Lothar Zoller kamen die Fußballer von einst und die aktuelle Erste Mannschaft der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied unter dem Motto „85 trifft 25“ im Sportheim des FC Meisenheim zusammen und tauschten sich über Fußball früher und heute aus.