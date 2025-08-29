Goodbye USA: Sylvia Gögge ist Ärztin und hat lange in New York. Inzwischen wohnt sie in Florida. Wenn ihr Mann in Rente geht, wollen sie zusammen in ihre alte Heimat Traisen zurückkehren – aber nicht, ohne einen Fuß in den USA zu behalten.

33 Schulkollegen des Lina-Hilger-Jahrgangs 1985 haben sich Anfang August im Weingut Christmann-Faller in Oberhausen (Nahe) getroffen und 40 Jahre Abitur gefeiert. Organisiert hat das Treffen eine, die mehr als 7000 Kilometer entfernt wohnt: Sylvia Gögge ist Kinderärztin, lebt in Florida – und will die langen, heißen Sommer und Strände Tampas eintauschen gegen wechselndes Wetter, Weinberge und den Blick auf den Rotenfels in ihrer Heimat Traisen.

In dem kleinen Tal Traisen kennt Syvia Gögge eigentlich jeder, sagt sie. Dort ist sie aufgewachsen, dort lebt Verwandtschaft, und sie fliegt regelmäßig von Florida nach Frankfurt. „Hier in Traisen ist die richtige Heimat“, sagt Gögge und lacht. Nach fast 30 Jahren in den USA zieht es sie wieder nach Hause. Goodbye USA: Wenn ihr Mann Luis (63) in Rente geht, werden beide zusammen erst einmal Florida verlassen und in das Dorfleben eintauchen.

„Ich war fasziniert von diesem Schmelztiegel der Nationen.“

Sylvia Gögge

Doch Florida ist nicht Sylvia Gögges erste Station in den USA gewesen. Nach ihrem Abi am Lina-Hilger-Gymnasium hat sie in Köln Medizin studiert und ist im letzten Studienjahr für zwölf Monate in die USA gegangen, nach New York zunächst, um dort an einem Krankenhaus zu arbeiten, dem Hackensack University Medical Center. Sie war Ärztin im Praktikum und arbeitete auf der Inneren und der Chirurgie. An der Klinik lernte sie ihren Mann Luis (63) kennen, einen Kardiologen und US-Amerikaner spanischer Herkunft.

„Ich war fasziniert von diesem Schmelztiegel der Nationen“, erzählt sie. Die Kollegen im Krankenhaus kamen aus aller Herren Länder, und New York selbst sei damals rau und gefährlich gewesen. „Heute ist es ganz touristisch und ein bisschen wie Disney World“, findet sie. Nach einem halben Jahr ging sie nach San Francisco, wo sie in einem Krankenhaus in der Orthopädie arbeitete. Mit ihrem Mann war sie damals schon zusammen, aber telefonieren konnten die beiden nicht so viel – es war zu teuer. „Eine Minute hat damals zwei Mark gekostet“, blickt Gögge zurück.

i Als Ärztin im New Yorker Hospital: Sylvia Arroyo liebt den Schmeztiegel der Nationen, auf den sie in der Metropole und auch im Kollegenkreis gestoßen ist. Sylvia Gögge

Doch Luis besuchte sie, und die beiden unternahmen eine Fahrt über eine der Traumstraßen der Welt, den Highway 1 zwischen San Francisco und Los Angeles. Dann musste Gögge zurück nach Köln, um ihr Studium zu beenden, und zog danach mit ihrer deutschen Approbation nach New York. Dort machte sie ihre Facharztausbildung und spezialisierte sich auf Kinderheilkunde. Das Paar heiratete – wohlgemerkt in der Bad Kreuznacher Nikolauskirche – und bekam zwei Söhne, Daniel (29) und David (24).

Damals arbeitete Sylvia Gögge am St. Lukes Roosevelt Hospital Center mit Blick auf den Hudson River, in der Nähe der Metropolitan Opera. Mit Ihrem Mann wohnte sie in einem Haus in New Jersey, zwölf Meilen westlich von Manhattan. Die Familie hat unter anderem durch ihr multikulturelles Kollegium Freunde auf der ganzen Welt. Kein Wunder, dass Sylvia Gögge das LiHi-Abitreffen gleich mit einer Reise zu einer Freundin nach Marokko verband. Auch mit ihrem Mann Luis reiste sie viel, von der Antarktis bis Südamerika, von der Ostsee bis Paris, und sie besuchte etliche Orte in den USA.

Der 11. September hinterließ Spuren

Spuren hinterlassen hat bei Sylvia Gögge der 11. September 2001. „Ich hatte Dienst damals, und ich konnte das World Trade Center sehen. Ich sah, wie es brannte“, erzählt sie. Der Notstand wurde ausgerufen, kein Arzt durfte nach Hause. „Alle paar Minuten flogen Kampfflugzeuge den Hudson River hoch und runter. Das war wie im Krieg“, berichtet die Ärztin. Sie ging sofort in den Emergency Room (Schockraum). „Alles stand bereit, die Liegen, die Infusionsständer. Aber es waren keine Patienten da. Da wurde mir klar, dass viele gestorben sein mussten.“

Auch aus ihrem Bekannten- und Kollegenkreis gab es Tote. „Lange konnte ich mir im Fernsehen nicht anschauen, wie die Flugzeuge in die Tower krachten. Und ich gehe heute noch oft an das World Trade Memorial Center, um der Opfer zu gedenken.“

Inzwischen lebt die Familie berufsbedingt im sonnigen Tampa, Florida. Ein Appartement in New York hat das Paar behalten. „Wenn mein Mann in Rente geht, wollen wir in Traisen wohnen.“ Auf dem Rotenfels spazieren gehen, Wein trinken, Freunde treffen: Das lieben beide. „Das Wichtigste im Leben sind Freundschaften und die Erfahrungen, die man teilen kann“, unterstreicht die Ärztin. Den USA wollen sie nicht ganz den Rücken kehren – aber Traisen wird die neue, alte Heimat sein.