Kolumne „Randnotizen“ vom Chef Die gute Botschaft: Weniger Apokalypse, mehr Anpacken Marian Ristow 24.12.2025, 06:00 Uhr

i Marian Ristow ist Leiter des Redaktionsverbundes Nahe, zu dem der Oeffentliche Anzeiger und die Nahe-Zeitung gehören. Marian Ristow

Deutschland am Abgrund? Zwischen Jammern und echten Problemen verliert man leicht den Blick für das, was funktioniert. Warum es mal Zeit ist, anzupacken und nicht immer nur zu jammern. Eine Weihnachtsbotschaft zum Nachdenken.

Menschen am Limit, Feiern noch und nöcher und ein Wettlauf gegen den eigenen Kalender, den man ganz sicher verlieren wird.Brücken? „Alle kaputt.“ Verkehr? „Ständig Stau.“ Straßen? „In der Pampa gibt es bessere!“ Verwaltungen? „Funktionieren nicht.“ Innenstädte?







Artikel teilen

Artikel teilen