Die gute Botschaft: Weniger Apokalypse, mehr Anpacken

Deutschland am Abgrund? Zwischen Jammern und echten Problemen verliert man leicht den Blick für das, was funktioniert. Warum es mal Zeit ist, anzupacken und nicht immer nur zu jammern. Eine Weihnachtsbotschaft zum Nachdenken.
Lesezeit 2 Minuten
Menschen am Limit, Feiern noch und nöcher und ein Wettlauf gegen den eigenen Kalender, den man ganz sicher verlieren wird.Brücken? „Alle kaputt.“ Verkehr? „Ständig Stau.“ Straßen? „In der Pampa gibt es bessere!“ Verwaltungen? „Funktionieren nicht.“ Innenstädte?