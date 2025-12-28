Wingertshäuschen der Nahe Die Guldentaler Multitasking-Hütte Robert Neuber 28.12.2025, 19:00 Uhr

i Das Multitasking-Wingertshäuschen im Guldentaler Apostelberg im Oktober. Robert Neuber

In einer Serie präsentieren wir versteckte, verwitterte oder einfach nur besonders schöne Wingertshäuschen an der Nahe. Heute kümmern wir uns um ein ziemlich merkwürdiges Konstrukt bei Guldental.

Wer unsere Serie verfolgt, der weiß: Wir haben eine große Sympathie für den Paria, den Kauz, den Runzligen. Und so sind wir bei Guldental eben nicht an der tipptopp hergerichteten Holzhütte am Sonnenberg hängen geblieben. Und mal ganz ehrlich: Man kann es mit dem Aufpolieren auch etwas übertreiben: Die Holzhütte am Sonnenberg hat natürlich eine wunderbare Aussicht, aber sie derart mit Drahtverhau zu säumen, das müsste nicht sein.







