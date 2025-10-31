Der Schulträgerausschuss der Kurstadt befasst sich mit der Umsetzung des Ganztagsförderungsgesetzes ab Sommer 2027. Für die erforderliche Umwandlung der Winzenheimer Grundschule für einen Ganztagsbetrieb muss noch eine Mensa gebaut werden.
Auch die letzte noch verbliebene Halbtagsschule in Trägerschaft der Stadt Bad Kreuznach, die Grundschule „Am Honigberg“ in Winzenheim wird Ganztagsschule werden. Hierüber wurden die Mitglieder des Schulträgerausschusses am Dienstag informiert. In Anbetracht des ab dem Schuljahr 2026/2027 umzusetzenden Ganztagsförderungsgesetz wird die Schule ab dem Schuljahr 2028/2029 als Ganztagsschule in Angebotsform an den Start gehen.