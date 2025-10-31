Ganztagsförderung in Kreuznach Die Grundschule in Winzenheim wird Ganztagsschule Josef Nürnberg 31.10.2025, 06:00 Uhr

i Laut den Planungen des Stadt-Bauamtes soll links der Winzenheimer Turnhalle der Anbau für die Mensa der Grundschule entstehen. Hierfür müssen die Schüler allerdings zum Mittagessen die Kendelstraße überqueren. Josef Nürnberg

Der Schulträgerausschuss der Kurstadt befasst sich mit der Umsetzung des Ganztagsförderungsgesetzes ab Sommer 2027. Für die erforderliche Umwandlung der Winzenheimer Grundschule für einen Ganztagsbetrieb muss noch eine Mensa gebaut werden.

Auch die letzte noch verbliebene Halbtagsschule in Trägerschaft der Stadt Bad Kreuznach, die Grundschule „Am Honigberg“ in Winzenheim wird Ganztagsschule werden. Hierüber wurden die Mitglieder des Schulträgerausschusses am Dienstag informiert. In Anbetracht des ab dem Schuljahr 2026/2027 umzusetzenden Ganztagsförderungsgesetz wird die Schule ab dem Schuljahr 2028/2029 als Ganztagsschule in Angebotsform an den Start gehen.







