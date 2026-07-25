Was sich in der City tut Die goldene Ära des Kreuznacher Kaufhofs Robert Neuber 25.07.2026, 16:59 Uhr

i In diesem Eckhaus Mannheimer Straße/Gerbergasse war vor dem Zweiten Weltkrieg der Kaufhof untergebracht. Robert Neuber

Der Kreuznacher Kaufhof ist nicht nur ein ökonomisches Projekt. Für Kreuznacher gehört dieses Haus zur Identität, und es gibt viele Erinnerungen – an die Schallplatten-Abteilung, an das Restaurant, an den Lebensmittel-Markt im Keller. Ein Rückblick.

Geändertes Konsumverhalten. Standortdefizit. Strategische Neuausrichtung. Das sind die üblichen ökonomischen Wortkonstellationen, wenn es um die Perspektive des Kreuznacher Kaufhofs geht. Doch es geht beileibe nicht nur um Geld. Der Kaufhof war seit seiner Eröffnung im Herbst 1966 über Jahrzehnte ein Markstein für die Kreuznacher Innenstadtkultur, für das Miteinander der Bürger in der City.







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