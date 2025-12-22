Mietgeschäft Bad Kreuznach Die Gewobau schließt 2024 positiv ab Robert Neuber 22.12.2025, 13:00 Uhr

i Eine der von der städtischen Gewobau in der Mannheimer Straße am Salzmarkt sanierten Mietwohnungen. Robert Neuber

Die städtische Wohnbaugesellschaft Gewobau hat im Jahre 2024 mit fast einer Million Euro Plus abgeschlossen. Es wurde aber auch viel Geld in die Sanierung der 2018 Wohnungen investiert.

Die Gewobau zieht trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds eine positive Gesamtbilanz für 2024. Der Überschuss der städtischen Baugesellschaft beträgt 915.784 Euro bei einer Bilanzsumme von 66,65 Millionen Euro. Damit liegt das Ergebnis deutlich über dem Vorjahr und bestätigt die stabile Entwicklung des Unternehmens.







Artikel teilen

Artikel teilen