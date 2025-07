Wieder einmal in Bestform präsentierten sich die Akteure der Theatergruppe „Die Winzerkinder.“ In drei ausverkauften Freiluft-Vorstellungen auf dem Dorfplatz begeisterten die Darsteller mit munterem Spiel und brachten die Zuschauer mit herzerfrischendem Witz immer wieder zum Lachen.

Kein Wurm für den frühen Vogel

Im Lustspiel „Männer haben auch Gefühle“ von Beate Irmisch nervt Rentner Hermann seine Frau Trudi mit seinem ständigen Gemecker und seiner Bequemlichkeit. Sohn Manni, der sich mit seinen 27 Jahren immer noch von der Mutti umsorgen lässt, ist da keinen Deut besser. Da tröstet die Ehefrau auch nicht das frühe Aufstehen ihres Mannes. Sein Argument „Der frühe Vogel fängt den Wurm“, kontert seine Gattin trocken: „Bis ihr die Wörm gesiehn habt, hot die een annere schon längst gefress!“ Ihre Laune wird nicht dadurch besser, dass Hermanns Freund Willi in hohem Alter seine 30 Jahre jüngere Freundin Chantalle heiraten möchte. Diese bringt in die zukünftige Ehe ein junges Kind mit, dessen Vater ungenannt bleibt. Willi steht unter der Fuchtel seiner dominanten Freundin und muss sich vegan ernähren. Bezogen auf Willis neues Kind Walter kommentiert dies Hermann spöttisch: „Wie nennt man das Kind eines Veganers? - Sprössling!“

Trudis Laune bessert sich, als Hermanns Stiefbruder Harry zu Besuch kommt. Der attraktive Frauenversteher hat keine Mühe, Trudi sowie ihre Freundin Gerda, die Ex von Willi und die Handwerkerin Bille zu überreden, sich gemeinsam beim Tanz in Bingen zu amüsieren. Dies missfällt Manni, der auf Bille ein Auge geworfen hat, dies jedoch in seiner verklemmten Art seiner Angebeteten nicht vermitteln kann. Nach einem feucht-fröhlichen Abend übernachten Bille und Gerda bei Trudi im Haus. Harry, der sich beim wilden Tanzen einen Hexenschuss eingefangen hat, wird von Trudi im ehelichen Schlafgemach medizinisch versorgt. Harrys schmerzbedingtes Stöhnen missdeutet Hermann, der denkt, dass ihn seine Frau betrügt. Manni hingegen glaubt, dass auch Bille im Schlafzimmer mit Harry zusammen im Bett liegt und verbringt daher gefrustet die Nacht zusammen mit dem Vater im Gartenhäuschen.

Ensemble begeistert in allen Lagen

Am nächsten Morgen wird jedoch klar, dass Bille und Gerda in seinem Zimmer übernachtet haben. Hermann jedoch rastet aus und packt die Koffer, um seine Trudi zu verlassen. Das Chaos wird komplett, als Willis Freundin Chantalle in Harry den Hallodri wieder erkennt, der sie am Traualtar versetzt und mit dem gemeinsamen Kind allein gelassen hat. Nach allerlei Aufregung glätten sich schließlich die Wogen und am Ende fügt sich alles zusammen. Hermann und Trudi versöhnen sich, Manni bekommt seine Bille und Willi möchte es noch einmal mit seiner Ex Gerda probieren, ebenso wie Harry und Chantalle, denn „schließlich braucht das kleine Walterchen nicht nur eine Mutter, sondern auch einen Vater“.

Es spielten: Sven Eckes, Pia Eckes, Marvin Rodriguez, Matthias Schuldenzucker, Sabine Gumbrich, Günter Stumpe, Inge Eckes, Emily Reimschüssel. Helfende Hand: Clara Forster, Souffleuse: Hanny Kraus.