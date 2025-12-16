Die Freude über leuchtende Kinderaugen 

Gabriel Ohler und der Rotary Club Stromberg-Naheland sorgen dafür, dass sich hundert bedürftige Kinder an Heiligabend freuen können.
Lesezeit 1 Minute
Über kleine Geschenke an Weihnachten können sich 100 bedürftige Kinder aus der Verbandsgemeinde freuen. Dies verdanken sie Gabriel Ohler von „Kinderseelen in Not“ und der großzügigen Unterstützung des Rotary-Clubs „Stromberg-Naheland“. Seit 2007 ist der Windesheimer zum Wohle von benachteiligten Kindern tätig und hat mit seinen Initiativen bereits über 100.