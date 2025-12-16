Stromberger Spende
Die Freude über leuchtende Kinderaugen 
Über die von Gabriel Ohler (2. von rechts) initiierte Spende des Rotary Clubs in Form von Geschenkgutscheinen freuen sich (von links) Gerhard Lenhard und Walburga Berlandy vom Stromberger Tisch sowie Inka Kreling-Boysen (rechts).
Jens Fink

Gabriel Ohler und der Rotary Club Stromberg-Naheland sorgen dafür, dass sich hundert bedürftige Kinder an Heiligabend freuen können.

Über kleine Geschenke an Weihnachten können sich 100 bedürftige Kinder aus der Verbandsgemeinde freuen. Dies verdanken sie Gabriel Ohler von „Kinderseelen in Not“ und der großzügigen Unterstützung des Rotary-Clubs „Stromberg-Naheland“. Seit 2007 ist der Windesheimer zum Wohle von benachteiligten Kindern tätig und hat mit seinen Initiativen bereits über 100.

