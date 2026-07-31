Harte Radelrampen der Nahe Die freche Niedermoscheler Göre ist ziemlich bissig Robert Neuber 31.07.2026, 13:00 Uhr

i Der Einstieg in die Rampe zur Niedermoscheler Höhe ist hart, insbesondere hier am Anfang unter der B48 hindurch. Robert Neuber

Unsere „Schön wenn´s weh tut“- Serie präsentiert garstige Radel-Anstiege an der Nahe. Weil es so üble Rampen sind, haben wir ihnen bezeichnende Namen gegeben – heute bissig bergauf: „Nasty Niedermoschel“. Viel Spaß beim Nachradeln!

„Jetzt wird´s bös!“ Weiß jeder, der in Alsenz hinter der Nordpfalz-Grundschule rechts abbiegt. „It gets nasty“, würde der Ami sagen, und deswegen heißt unsere heutige Rampe „Nasty Niedermoschel“. Denn der Anstieg führt von Alsenz hinauf zur Niedermoscheler Höhe, wobei die einzelnen Flurnamen witzig daherkommen: Hungergrube, Pfaffenpfad, Zippendell.







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