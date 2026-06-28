Waldbrand bei Traisen Die Flammen lodern noch am Sonntagmorgen Robert Neuber 28.06.2026, 09:34 Uhr

i Am Weg vom Steinbruch hinunter zur alten Hüffelsheimer Straße brannte es noch sonntagmorgens. Robert Neuber

Die Nacht war für die Hilfskräfte rund um den Waldbrand bei Traisen eine schwere Belastung. Morgens sah man die erschöpften Einsatzkräfte auf dem Edeka-Parkplatz in Rüdesheim, aber auch an der Roxheimer Birkenberghalle. Und es brannte weiter.

Die evakuierten Traisener sitzen am Sonntagmorgen vor der Birkenberghalle in Roxheim, sie schauen etwas ratlos und erschöpft vor sich hin. Nachts gegen 1.30 Uhr wurden sie über Lautsprecherdurchsagen im Ort herausgeklingelt, sie mussten ihre Häuser im Norden der kleinen Rotenfels-Gemeinde räumen.







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