Mainz-Bingener Etat 2025 Die Finanz-AG soll nochmal an den Haushalt gehen Edgar Daudistel 22.12.2024, 20:00 Uhr

i Der Landkreis Mainz-Bingen investiert 14 Millionen Euro in den ÖPNV, Edgar Daudistel

Der aufgrund der satten Steuereinnahmen von Boehringer immer gutsituierte Landkreis Mainz-Bingen kommt finanziell nicht mehr über die Runden. Es muss wohl gespart werden. Die Haushalts-AG will im Januar nochmal diskutieren.

Noch nicht in trockenen Tüchern ist der Kreishaushalt für das kommende Jahr 2025. Noch einmal soll die Arbeitsgruppe Finanzen an das Zahlenwerk ran, fordert Helga Lerch (FDP) in der letzten Sitzung des Kreisausschusses vor Weihnachten. In der Klausurtagung ihrer Fraktion seien Fragen aufgetaucht, die noch zu klären sind.

