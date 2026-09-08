Bahnhof Hochstetten-Dhaun Die Fahrradgarage an den Gleisen nimmt Gestalt an Sebastian Schmitt 08.09.2026, 06:00 Uhr

i In Hochstetten-Dhaun haben die Arbeiten für die neue Fahrradgarage am Bahnhof begonnen. Derzeit wird die vorgesehene Fläche vorbereitet und für den Bau hergerichtet. Sebastian Schmitt

Der Bahnhof in Hochstetten wurde jüngst hergerichtet, nun bekommt er moderne Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. Dabei bleibt es aber nicht: Es wird auch Lademöglichkeiten und eine Servicestation geben.

Rund um den Bahnhof in Hochstetten wird erneut gebaut. Nach der Modernisierung der Station folgt nun der nächste Schritt: Auf dem Bahnhofsvorplatz entsteht eine Fahrradgarage. Die Erdarbeiten haben begonnen, Bagger und Baumaschinen bestimmen derzeit das Bild auf der Fläche, die zuvor weitgehend ungenutzt und von Bewuchs geprägt war.







Artikel teilen

Artikel teilen