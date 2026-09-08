Bahnhof Hochstetten-Dhaun
Die Fahrradgarage an den Gleisen nimmt Gestalt an 
In Hochstetten-Dhaun haben die Arbeiten für die neue Fahrradgarage am Bahnhof begonnen. Derzeit wird die vorgesehene Fläche vorb
In Hochstetten-Dhaun haben die Arbeiten für die neue Fahrradgarage am Bahnhof begonnen. Derzeit wird die vorgesehene Fläche vorbereitet und für den Bau hergerichtet.
Sebastian Schmitt

Der Bahnhof in Hochstetten wurde jüngst hergerichtet, nun bekommt er moderne Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. Dabei bleibt es aber nicht: Es wird auch Lademöglichkeiten und eine Servicestation geben. 

Lesezeit 1 Minute
Rund um den Bahnhof in Hochstetten wird erneut gebaut. Nach der Modernisierung der Station folgt nun der nächste Schritt: Auf dem Bahnhofsvorplatz entsteht eine Fahrradgarage. Die Erdarbeiten haben begonnen, Bagger und Baumaschinen bestimmen derzeit das Bild auf der Fläche, die zuvor weitgehend ungenutzt und von Bewuchs geprägt war.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren