Der Bahnhof in Hochstetten wurde jüngst hergerichtet, nun bekommt er moderne Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. Dabei bleibt es aber nicht: Es wird auch Lademöglichkeiten und eine Servicestation geben.
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Rund um den Bahnhof in Hochstetten wird erneut gebaut. Nach der Modernisierung der Station folgt nun der nächste Schritt: Auf dem Bahnhofsvorplatz entsteht eine Fahrradgarage. Die Erdarbeiten haben begonnen, Bagger und Baumaschinen bestimmen derzeit das Bild auf der Fläche, die zuvor weitgehend ungenutzt und von Bewuchs geprägt war.