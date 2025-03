Die Eulen ließen die Hütte beben

Um 20:11 Uhr erklang der Narrhallamarsch, und der Eulen-Elferrat marschierte mit Garde in das geschmückte Kirner Gesellschaftshaus. Nach Begrüßung durch Sitzungspräsidenten Sven Muser ging es direkt los. Claudia Götz und Pascal Wendling sangen das Eröffnungslied „Eulen Helau“, und viele der Besucher stimmten ein. Zu den Klängen von „Super Mario“ stürmten die Mini-Eulen die Bühne. Sophia und Linus Boy, Lya, Mika und Emma Scholz, Lina Claus, Alea Altmaier, Kaya Kaiser, Heda Wolff, Lucy Braun, Melodie Keller, Anna Riebenich und Danilo Hopp wussten unter der Leitung von Ann-Kristin Dalheimer zu überzeugen. Die Nachwuchsgarde mit Johanna Götz, Alisa Hopp, Mia und Cara Köhler, Adina Morbach, Yeva Yemudora, Amelie Reidenbach, Selena Nitzschmann und Sanaya Keller präsentierte ihren tollen Tanz.

Leon Scholz wusste viel von seiner Familie zu berichten und tat das auch in seiner ganz eigenen Art. Es folgte der Stolz des Elferrates, die große Garde. Sie zeigte wie gewohnt einen Gardetanz der Extraklasse. Mit dabei waren Leila Mustafalic, Laura Lippert, Lina Müller, Maja Lorenz, Kiara Kaiser, Diana Nuss, Hanna Rech und Merle Fischer. Schorsch und Ilse (Rolf Schwabacher und Michaela Bickler) berichteten witzig aus ihrer Familie. Ein weiterer Höhepunkt war das Tanzduo Daniel und Leon Scholz.

Als Rapunzel, das nicht gerettet werden will, erzählte Ann-Kristin Dalheimer Geschichten aus dem Zauberwald. Dann gab´s eine Gratis-Autowäsche auf der Bühne. Die alten Käuzjer (Werner Scholz, Marcel Dörfler, Ernst Schmitt, Jörg Laumann, Roland Eidenberg, Timo Muser und Enrico Altmaier) zeigten unter der Leitung von Ann-Kristin Dalheimer und Hanna Rech, dass die alten Knochen noch fit sind. „Fußball ist unser Leben“ sangen die Spatzen (Enrico Altmaier, Volker Schmidt, Rainer und Pascal Wendling, Marcel Dörfler, Christoph Köhler, Werner und Leon Scholz sowie Timo, Sven und Reinhard Muser) bei ihrem Einmarsch. Was in der Kabine einer Fußballmannschaft so passiert, wurde hier erzählt und mit einigen Gassenhauern besungen.

Der tolle Showtanz der großen Garde wurde mit Verstärkung von Leonie Mittnacht und Diana Nozdrin zu einem Augenschmaus der Extraklasse. Daniel und sein Bruder Kai Scholz beklagten danach als Steuerbeamte ihr schweres Los.

Das Feierbiest in Persona, nämlich Werner Scholz, erzählte auf die typisch trockene Art von seinem Besuch auf einem Geburtstag. Das Männerballett der Eulen ging als Wikinger auf große Fahrt. An Bord waren T. Muser, P.Wendling, Carsten und Marcel Boy, M.Dörfler, L. & D. Scholz & E. Altmaier.

Den Pegasus-Orden erhielt Adrian Schmidt, und Sven Muser durfte sich über die goldene Ehreneule freuen.