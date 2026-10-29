Ein Physiker aus Bad Kreuznach erhält den renommierten Breakthrough-Prize – doch die erste Nachricht landete im Papierkorb. Wie Herbert Drumm trotzdem zu seiner Ehrung kam und was seine Forschung mit Myonen bedeutet.
Lesezeit 2 Minuten
Der Physiker Herbert Drumm ist mit seinen Kollegen für seine Mitarbeit an der Myon-g-2-Forschung mit dem „Breakthrough Prize in Fundamental Physics“ ausgezeichnet worden. In den 1970er-Jahren forschte er am CERN (Europäische Organisation für Kernforschung TgQPHd|||[] TgQPHd|||[[[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[247864,null,0]]]] ), dem weltweit größten Forschungszentrum für Teilchenphysik.