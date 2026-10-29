Physik-Breakthrough-Prize Die erste Gewinner-E-Mail hat Herbert Drumm gelöscht Marian Ristow 29.10.2026, 15:00 Uhr

i Der Physiker und Kommunalpolitiker Herbert Drumm zeigt stolz die Nadel des „Breakthrough Prize“, den er für seine Beteiligung an der Myon-g-2-Forschung erhielt. Marian Ristow

Ein Physiker aus Bad Kreuznach erhält den renommierten Breakthrough-Prize – doch die erste Nachricht landete im Papierkorb. Wie Herbert Drumm trotzdem zu seiner Ehrung kam und was seine Forschung mit Myonen bedeutet.

Der Physiker Herbert Drumm ist mit seinen Kollegen für seine Mitarbeit an der Myon-g-2-Forschung mit dem „Breakthrough Prize in Fundamental Physics“ ausgezeichnet worden. In den 1970er-Jahren forschte er am CERN (Europäische Organisation für Kernforschung TgQPHd|||[] TgQPHd|||[[[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[247864,null,0]]]] ), dem weltweit größten Forschungszentrum für Teilchenphysik.







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