Die Erleichterung bei Familie Schappert in Staudernheim ist groß. Die Bauaufsicht geht nun die Ersatzvornahme auf dem Gelände des Abbruchhauses an, das ihren Garten überragt. Der Kreis wird nun selbst die Räumung des Grundstücks beauftragen.
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Nachdem viel zu lange viel zu wenig auf dem Grundstück des Staudernheimer Abbruchhauses im Baugebiet Am Ursberg passiert ist, will nun die Kreisverwaltung eingreifen. Sie plant – wie berichtet – die sogenannte Ersatzvornahme. Das heißt, die Bauaufsicht lässt die Reste des Abbruchhauses auf eigene Kosten beseitigen und entsorgen.