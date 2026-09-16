Staudernheimer Abbruchhaus Die Erleichterung bei Familie Schappert ist groß Silke Jungbluth-Sepp 16.09.2026, 11:30 Uhr

i Teile des Rohbaus stehen noch, und sollen nun im Auftrag der Bauaufsicht des Kreises abgerissen werden. Ursprünglich hatte der Eigentümer schon Anfang 2025 wegen statischer Mängel die Verfügung bekommen, den Rohbau und die Stützwände abzutragen. Silke Jungbluth-Sepp

Die Erleichterung bei Familie Schappert in Staudernheim ist groß. Die Bauaufsicht geht nun die Ersatzvornahme auf dem Gelände des Abbruchhauses an, das ihren Garten überragt. Der Kreis wird nun selbst die Räumung des Grundstücks beauftragen.

Nachdem viel zu lange viel zu wenig auf dem Grundstück des Staudernheimer Abbruchhauses im Baugebiet Am Ursberg passiert ist, will nun die Kreisverwaltung eingreifen. Sie plant – wie berichtet – die sogenannte Ersatzvornahme. Das heißt, die Bauaufsicht lässt die Reste des Abbruchhauses auf eigene Kosten beseitigen und entsorgen.







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