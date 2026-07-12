Schlittschuhe schnüren Die Eisbahn lockt im Winter wieder nach Wallhausen Christine Jäckel 12.07.2026, 17:00 Uhr

i Mit 800 Quadratmeter Eisfläche hat die Eisbahn Wallhausen eine großzügige Fläche. Christine Jäckel

Die Eisbahn wird im Winter wieder in Wallhausen aufgebaut. Die Gemeinde freut sich, dass die Genehmigung vom Kreis kommt. Und man macht sich schon viele Gedanken, wie der Spaßfaktor erhöht werden könnte.

Gute Nachricht für Schlittschuhsportfans: Die Eisbahn am Wallhäuser Schwimmbad wird auch in diesem Winter wieder aufgebaut. Mit weithin sichtbarem Eisbär-Maskottchen, Schlittschuhverleih, Winterdorf und einem zusätzlichen Angebot für Freunde des Eisstockschießens kann die Freilufteisbahn auch in einer zweiten Saison wieder zum Publikumsmagneten im Gräfenbachtal werden.







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