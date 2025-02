Haushalt VG Kirner Land Die Einnahmen sinken, doch der Apparat wächst 14.02.2025, 00:00 Uhr

i Die Verbandsgemeinde Kirner Land muss höhere Personalkosten stemmen, sie liegen in 2025 bei über acht Millionen Euro. das sind fast acht Prozent mehr als 2024. Robert Neuber

Der Etat 2025 weist in der Verbandsgemeinde Kirner Land sinkende Einkommen- und Gewerbesteuer auf, die Personalkosten allerdings steigen.

Der Etat 2025 wurde kürzlich präsentiert, und Bürgermeister Thomas Jung sprach von „Herausforderungen“. Die „Herausforderungen“ stellen sich vor allem den steuerzahlenden Bürgern. Das wird beim Blick auf die Zahlen deutlich. Denn es kommt an entscheidenden Stellen weniger Geld in die Kasse – was aber die Verwaltung nicht daran hindert, ihren Apparat immer weiter auszubauen.

