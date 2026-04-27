Pommesbude in Bad Kreuznach Die Döner-Schwemme nervt den Chef des City-Grills Cordula Kabasch 27.04.2026, 06:00 Uhr

i Die letzte Pommesbude in der Innenstadt will gegen die Dönber-Übermacht nicht klein beigeben: "Wir bleiben stabil", schreibt Chef Zeynel Uludag (rechts) auf einem Plakat. Sein Sohn Kerem unterstützt ihn dabei. Cordula Kabasch

Alle paar Meter ein Döner-Imbiss. Aber eine schnelle Currywurst oder ein Jägerschnitzel mit Pommes? Der City-Grill ist die einzige Pommesbude in der Innenstadt. Dem Chef, Zeynel Uludag, passt es gar nicht, nur von Drehspießen umzingelt zu sein.

Currywurst, Pommes, Mayo. Wer diese Bestellung in einem Imbiss aufgeben möchte, hat in der Innenstadt nur eine Chance, wenn’s schnell gehen soll: Der City-Grill am Kornmarkt ist die letzte Bastion der Pommesbude, umgeben von Döner-Läden. Chef Zeynel Uludag (61) will im Umkreis an 33 Standorten Drehspieße gesichtet haben, die Eröffnung von Nummer 34 in unmittelbarer Nachbarschaft stünde kurz bevor.







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