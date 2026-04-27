Alle paar Meter ein Döner-Imbiss. Aber eine schnelle Currywurst oder ein Jägerschnitzel mit Pommes? Der City-Grill ist die einzige Pommesbude in der Innenstadt. Dem Chef, Zeynel Uludag, passt es gar nicht, nur von Drehspießen umzingelt zu sein.
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Currywurst, Pommes, Mayo. Wer diese Bestellung in einem Imbiss aufgeben möchte, hat in der Innenstadt nur eine Chance, wenn’s schnell gehen soll: Der City-Grill am Kornmarkt ist die letzte Bastion der Pommesbude, umgeben von Döner-Läden. Chef Zeynel Uludag (61) will im Umkreis an 33 Standorten Drehspieße gesichtet haben, die Eröffnung von Nummer 34 in unmittelbarer Nachbarschaft stünde kurz bevor.