Ob Online-Terminbuchungen oder Apps für den Einzelhandel: Digitales ist an vielen Stellen Teil des Alltags. Das kann insbesondere für Senioren zur Herausforderung werden. Eine mögliche Lösung sind Digitalbotschafter im Kreis Bad Kreuznach.
Lesezeit 5 Minuten
Online-Anträge, Terminbuchungen übers Internet, Anfragen per E-Mail: All das ist längst in vielen Bereichen des Alltags angekommen. Doch besonders für Senioren, denen das technische Know-how fehlt, kann das zur Herausforderung werden. Unserer Zeitung hat Einschätzungen und Meinungen gesammelt.