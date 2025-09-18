Meinungen im Kreis Kreuznach Die Digitalisierung: Herausforderung für Senioren 18.09.2025, 13:00 Uhr

i Smartphone und Laptop vs. Stift und Papier: Ältere Menschen fühlen sich teils durch die Digitalisierung abgehängt. Ein Angebot, um etwa den Umgang mit dem Smartphone zu lernen, sind Digitalbotschafter im Kreis Bad Kreuznach. Lena Reuther

Ob Online-Terminbuchungen oder Apps für den Einzelhandel: Digitales ist an vielen Stellen Teil des Alltags. Das kann insbesondere für Senioren zur Herausforderung werden. Eine mögliche Lösung sind Digitalbotschafter im Kreis Bad Kreuznach.

Online-Anträge, Terminbuchungen übers Internet, Anfragen per E-Mail: All das ist längst in vielen Bereichen des Alltags angekommen. Doch besonders für Senioren, denen das technische Know-how fehlt, kann das zur Herausforderung werden. Unserer Zeitung hat Einschätzungen und Meinungen gesammelt.







