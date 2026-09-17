Förderschule Schlossböckelheim Die Burgschule wird 40 Jahre alt – und man sieht es Christine Jäckel 17.09.2026, 11:00 Uhr

i Die Burgschule liegt in ruhiger Waldrandlage und hat eine überschaubare Größe. Der kommissarische Schulleiter Julian Vogel und sein Team setzen hier auch ein Pilotprojekt der neuen Förderschulordnung um. Christine Jäckel

1987 war der Umzug von Staudernheim in die ehemalige Dorfschule nach Schlossböckelheim. Seither ist dort die Förderschule am Waldrand unterhalb des Burgbergs untergebracht. Doch der Kreis müsste in die Bausubstanz aus den 60er-Jahren investieren.

Im kommenden Jahr feiert die Burgschule ihren 40. Geburtstag als Förderschule. Die Einrichtung mit dem Förderschwerpunkt Lernen ist in der Schulstraße 2 im Schlossböckelheimer Ortsteil Kolonie. Im Mai 1987 zog die Förderschule von ihrem vorherigen Standort in Staudernheim nach Schlossböckelheim um.







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