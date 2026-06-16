Die Verbandsgemeinde Rüdesheim und ihre Ortsgemeinden wollen einen Großteil der Mittel in Höhe von 18 Millionen aus dem Sondervermögen des Bundes in die Schulen investieren.
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Über viel Geld wurde in der Sitzung des Verbandsgemeinderates gesprochen, denn es ging um zwei Programme, die den Kommunen bei der Verbesserung der Infrastruktur helfen sollen: Neben dem Regionalen Zukunftsprogramm des Landes beschäftigten sich die Ratsmitglieder mit dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität des Bundes.