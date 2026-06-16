Beratungen im VG-Rat Rüdesheim
Die Bundesmittel fließen zum Großteil in die Bildung
Den Löwenanteil der Mittel aus der sogenannten Bundesmilliarde investieren die Verbandsgemeinde und die Ortsgemeinden in die Bil
Den Löwenanteil der Mittel aus der sogenannten Bundesmilliarde investieren die Verbandsgemeinde und die Ortsgemeinden in die Bildung, und zwar in den Aus- und Umbau der Grundschulen.
Christine Jäckel

Die Verbandsgemeinde Rüdesheim und ihre Ortsgemeinden wollen einen Großteil der Mittel in Höhe von 18 Millionen aus dem Sondervermögen des Bundes in die Schulen investieren.

Lesezeit 2 Minuten
Über viel Geld wurde in der Sitzung des Verbandsgemeinderates gesprochen, denn es ging um zwei Programme, die den Kommunen bei der Verbesserung der Infrastruktur helfen sollen: Neben dem Regionalen Zukunftsprogramm des Landes beschäftigten sich die Ratsmitglieder mit dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität des Bundes.

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Oeffentlicher AnzeigerPolitik

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