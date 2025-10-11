Keine Gefahr auszutrocknen Die Brunnen im Kirner Land sind gut gefüllt 11.10.2025, 14:00 Uhr

i In den kommenden Jahren wird von steigendem Wasserverbrauch im Kirner Land ausgegangen. Lucky Dragon - stock.adobe.com

Im Werksausschuss wurde der Verbandsgemeinde Kirner Land vom Ingenieurbüro „Wasser und Boden“ eine gute Versorgungslage beim Grundwasser attestiert. Es werden aber auch diverse Verbesserungen bei den Leitungen vorgeschlagen.

Immer wieder in den Schlagzeilen finden sich Meldungen über bevorstehende Dürren im Land – doch zumindest in der Verbandsgemeinde Kirner Land kann abgewunken werden. Das machte ein Strukturgutachten des Ingenieurbüros „Wasser und Boden“ aus Boppard deutlich, das von Geschäftsführer Achim Justen im Werkausschuss vorgetragen wurde.







