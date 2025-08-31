Nach einer Bauzeit von zehn Monaten, einhergehend mit der Vollsperrung der B 48 und großem Bahnhof zur offiziellen Freigabe der neuen Guldenbachbrücke am Samstagmittag, verbunden mit einem tollen Bürgerfest, fließt der Verkehr jetzt wieder über die B 48 zwischen Langenlonsheim und Bretzenheim.

Vor über 1000 froh gestimmten Bürgerinnen und Bürgern, die einen Verzehrbon von sechs Euro erhielten, fand Baudirektor Daniel Schmitt vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) Bad Kreuznach herzliche Begrüßungsworte und machte deutlich: „Brücken sind mehr als Bauwerke aus Stahl und Beton, sie verbinden Menschen. Von daher sind wir alle glücklich über die heutige Freigabe.“ All die Menschen, die bedingt durch die Bauarbeiten Unannehmlichkeiten und weite Umleitungswege ertragen mussten, bat er um Verzeihung und sah in der Anwesenheit der rheinland-pfälzischen Wirtschafts- und Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) „den hohen Stellenwert, den diese Brücke bei der Landesregierung in Mainz genießt“. Der Baudirektor dankte den heimischen Landtagsabgeordneten, Landrätin Bettina Dickes, VG-Bürgermeister Michael Cyfka, Wolfgang Dreis (Präsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Nord), den Mitarbeitern vom LBM, der Straßenmeisterei und vor allem den Bürgerinnen und Bürgern.

i Die rheinland-pfälzische Verkehrs- und Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt, hielt die Festrede. Dieter Ackermann

In ihrer von Beifall bekleideten Festrede drückte die Landesministerin ihre Freude darüber aus, dass so viele Menschen gekommen sind. „Die neue Guldenbachbrücke verbindet Gemeinden und Menschen“, hob Daniela Schmitt hervor und freute sich riesig über das sich anschließende Bürgerfest und dankte den betroffenen Anwohnern dafür: „Dass sie während der Bauphase durchgehalten haben“ und dem Bund für den Zuschuss in Höhe von 1,8 Millionen Euro. „Das ist gut angelegtes Geld, mit dem der Verkehr im Land gestärkt wird. Geld, das man gut anlegen muss, damit auch die nachfolgenden Generationen davon profitieren, vor allem in der hiesigen Wirtschaftsregion.“ Der Bretzenheimer Ortsbürgermeister Olaf Budde und sein Langenlonsheimer Kollege Bernhard Wolf nahmen den Faden auf. Budde verwies auf die so wichtige Verbindungsstraße, auf der einst Römer und Franken unterwegs waren und es immer eine Durchfahrt (Fuhrt) durch den Guldenbach gab. Verschmitzt fügte er hinzu: „Bis zum Oktober 2024“. Wolf zeigte sich froh und erleichtert zugleich: „Dass wir jetzt endlich feiern können und das Jahrhundertbauwerk fertiggestellt ist“.

i Für Schwung und reichlich Feierlaune sorgten die Musikvereine Bretzenheim (Foto) und Langenlonsheim. Dieter Ackermann

Auf der gut 30 Meter langen und 11,50 Meter breiten, mit Fahnen geschmückten Spannbeton-Brücke, mit einem 1,50 Meter breiten Rad- und Fußweg, hatten zahlreiche Ortsvereine beider Gemeinden Essen- und Getränkestände aufgebaut, dazu Tische und Bänke, die alle besetzt waren. Auf der Brücke selbst gab es lange kaum noch ein Durchkommen. Für optimale Feierlaune sorgten die munter aufspielenden Musikvereine Bretzenheim und Langenlonsheim.