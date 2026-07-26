Ernte um Bad Kreuznach
Die Braugerste geht eher in die Futtertröge
Während die Ernte-Giganten in Rheinhessen und im Nahetal den Großteil der Getreidefelder abgeerntet haben, läuft in den Höhenlag
Während die Ernte-Giganten in Rheinhessen und im Nahetal den Großteil der Getreidefelder abgeerntet haben, läuft in den Höhenlagen von Soonwald und Hunsrück die Ernte auf vollen Touren.
Josef Nürnberg

Die Getreideernte ist in der Region weitgehend abgeschlossen, und die Urteile fallen unterschiedlich aus. Trotz der großen Trockenheit ist die Ernte nicht dünn ausgefallen, aber es wird auch die Qualität etwa der Braugerste bemängelt. 

Lesezeit 2 Minuten
Die Getreideernte ist im Nahetal und den rheinhessischen Gebieten des Landkreises Bad Kreuznach weitestgehend abgeschlossen. Bei einigen wenigen Landwirten, wie Jürgen Braun aus Ippesheim, steht teilweise noch die Sommergerste, während in den Höhenlagen der Kreise Bad Kreuznach und Birkenfeld teils sogar noch der Winterweizen steht und hier die Ernte erst zu 80 Prozent abgeschlossen ist.
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