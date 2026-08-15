Im Mittelrheintal geht nichts
Die Bahn – eines der größten Abenteuer in heutiger Zeit
Mittelrheinbahn RB 26 fährt nach Stellwerkstörung wieder zurück zum Ausgangsbahnhof.
Mittelrheinbahn RB 26 fährt nach Stellwerkstörung wieder zurück zum Ausgangsbahnhof.
Edgar Daudistel

Die Bahn ist ein Paradebeispiel dafür, wie wirtschaftsliberale Vorstellungen zur Privatisierung kritische Infrastruktur an die Wand gefahren hat. Eine Stellwerkstörung und alles steht im Mittelrheintal. Und dann geht es unfreiwillig wieder zurück. 

Lesezeit 3 Minuten
Eine Stellwerkstörung hat in der vergangenen Woche den Bahnverkehr auf der linken Rheinstrecke erheblich beeinträchtigt. Betroffen war unter anderem die Mittelrheinbahn RB 26, die um 9.39 Uhr in Bingen Hauptbahnhof in Richtung Koblenz gestartet war.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren