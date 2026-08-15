Im Mittelrheintal geht nichts Die Bahn – eines der größten Abenteuer in heutiger Zeit Edgar Daudistel 15.08.2026, 15:00 Uhr

i Mittelrheinbahn RB 26 fährt nach Stellwerkstörung wieder zurück zum Ausgangsbahnhof. Edgar Daudistel

Die Bahn ist ein Paradebeispiel dafür, wie wirtschaftsliberale Vorstellungen zur Privatisierung kritische Infrastruktur an die Wand gefahren hat. Eine Stellwerkstörung und alles steht im Mittelrheintal. Und dann geht es unfreiwillig wieder zurück.

Eine Stellwerkstörung hat in der vergangenen Woche den Bahnverkehr auf der linken Rheinstrecke erheblich beeinträchtigt. Betroffen war unter anderem die Mittelrheinbahn RB 26, die um 9.39 Uhr in Bingen Hauptbahnhof in Richtung Koblenz gestartet war.







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