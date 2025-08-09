Seit 1956 waren die Bad Kreuznacher Gerichte in der Ringstraße 79 ansässig. Nach dem Abzug der US-Army gab es im Gewerbepark General Rose viel Platz. Dort, wo früher Kasernen standen und die US-Soldaten Sport trieben, steht heute das Justizzentrum.

. Seit 75 Jahren ist die Kurstadt Landgerichtsstandort. Und das Justizzentrum in der John-F.-Kennedy-Straße 17 ist das 14. Gebäude, das seit Einführung der ordentlichen Gerichtsbarkeit Justizbehörden beherbergt. Justizoberamtsrat a. D. Gerhard Schwanke, ehemaliger Geschäftsstellenleiter des Amtsgerichtes Bad Kreuznach, hat die Stationen und Veränderungen der Kreuznacher Gerichtsbarkeit, einschließlich des ehemaligen Gefängnisses, dokumentiert.

Für Hundezwinger gibt Justiz kein Geld aus

Als am 17. Dezember 1956 in einer Feierstunde das neue Gebäude in der Ringstraße 79 für alle Justizbehörden seiner Bestimmung übergeben wurde, gingen die Beteiligten davon aus, dass der Standort für lange Zeit bestehen wird. Hier bezogen nicht nur die Mitarbeiter des Landgerichtes, das 1950 zuerst im ehemaligen Casino im Brückes untergebracht war, neue Büros. In dem großzügig geplanten Haus waren anfangs auch alle anderen Justizbehörden untergebracht. Grundsätzlich herrschte beim Ministerium der Justiz allerdings Sparsamkeit vor. Daher wurde das Ersuchen von Landgerichtspräsident Walter Meynen für den Bau eines Hundezwingers (Kostenpunkt 400 DM) ebenso abgelehnt, wie der Vorschlag eine Wohnung für einen Heizer zu errichten.

i Das Gerichtsgebäude in der Ringstraße 79 war spätestens in den 1980er-Jahren zu klein geworden. Die Justizbehörden hatten deshalb mehrere über die Stadt verstreute Standorte. Archiv Christine Jäckel

Unumgänglich wurde dagegen nach Gerichtsbezirksveränderungen in den 1970er-Jahren eine Aufstockung des Mitteltraktes. Dennoch musste in den 1980er-Jahren für die Auswärtige Kammer des Arbeitsgerichtes Mainz und die Zentralstelle der Staatsanwaltschaft für Wein- und Lebensmittelrecht ein Ausweichquartier gefunden werden. Die beiden Behörden und die Bewährungshilfe fanden ein Domizil in der Wilhelmstraße 7 – 11. Eine weitere Außenstelle bezog das Amtsgericht 2007 in der Hofgartenstraße 2a. Zuvor war durch eine Häufung von Erkrankungen der Verdacht aufgekommen, dass in dem in Leichtbauweise aufgesetzten vierten Stock in der Ringstraße 79, gesundheitsgefährdende Materialien verbaut sein könnten.

Von der Ringstraße in den Gewerbepark

Deshalb wurde der komplette vierte Stock geräumt und Teile des Amtsgerichtes wurden in die Hofgartenstraße verlagert. Der Schwurgerichtssaal in der Ringstraße war unter anderem Schauplatz des großen Prozesses in der Folge des Glykolskandals, der 1985 die Weinbranche erschütterte. Bei dem damals größten deutschen Weinabfüller, der Firma Pieroth, waren glykolhaltige österreichische Weine mit deutschen Weinen verschnitten worden. Anfang der 2000er-Jahre waren die Justizbehörden über die Stadt verstreut. So kam es seit 2006 zu Überlegungen, zunächst für einen Erweiterungsbau in der Ringstraße, die aber verworfen wurden. Autor Gerhard Schwanke hat die Entscheidung über den Neubau eines Justizzentrums zum Ende seiner 48-jährigen Dienstzeit miterlebt. Zu seinen letzten Aufgaben zählte eine Raumbedarfsrechnung für das Amtsgericht.

i Der Schwurgerichtssaal im früheren Gerichtsgebäude in der Ringstraße 79 war mit einem Wandgemälde geschmückt, das die mittelalterliche Stadt mit der Kauzenburg zeigte. Archiv Christine Jäckel

Berücksichtigt wurde außerdem sein Vorschlag, den Neubau auf einem Grundstück im ehemaligen Konversionsgebiet, dem Gewerbepark General Rose, zu errichten. Aus Sicht von Schwanke hätte sich zudem eine „große Lösung“ angeboten, indem man für Polizei und Katasteramt ebenfalls in Nachbarschaft des Justizzentrums neue Standorte errichtet hätte. Recht zügig fiel die Entscheidung für den Neubau, bekannt gegeben vom damaligen Justizminister Heinz Georg Bamberger am 15. Dezember 2008. Bis zum Spatenstich auf dem 13.000 Quadratmeter großen Eckgrundstück an der John-F.-Kennedy-Straße ergab sich aber noch eine recht lange Durststrecke. Der ursprüngliche Zeitplan: 2010 sollten die Bauarbeiten beginnen, für 2013 war die Fertigstellung geplant.

Diskussion um Behördenstandort

Die Umsetzung des Bauvorhabens verzögerte sich unter anderem durch die Kritik des Landesrechnungshofes. Dieser stellte den geplanten Neubau und Bad Kreuznach als Behördenstandort wegen einer vermeintlichen Radonbelastung infrage. In die Diskussion mischten sich immer wieder Befürchtungen, dass das Land eine stärkere Konzentration von Landgericht und Staatsanwaltschaft anstrebe. Nach längeren Debatten, auch im Landtag, fand am 28. November 2013 der Spatenstich für den neuen Justizbau statt. Die Erd- und Rohbauarbeiten begannen im Sommer 2014, am 8. Juni 2015 wurde Richtfest gefeiert. Für den Neubau, der mit 30 Millionen Euro Baukosten veranschlagt war, hatte der Rechnungshof zweimal eine Überarbeitung und Reduzierung der Nutzfläche gefordert.

i Rundgang im Justizzentrum im März 2018 mit dem damaligen Landgerichtspräsidenten Tobias Eisert (Zweiter von links). Das neue Gebäude ist barrierefrei geplant und bietet modernen Sicherheitsstandard. Archiv Christine Jäckel

Kurz vor der Fertigstellung 2017 gab es noch einmal Aufregung um die Parkplätze, denn das Land stellte für die 240 Bediensteten lediglich 120 Parkplätze zur Verfügung. Zudem war zu diesem Zeitpunkt der Plan der Stadt, ein Parkhaus zu errichten, vom Tisch. Stattdessen errichtete die BGK unweit des Gerichtsgebäudes an der George-Marshall-Straße einen Parkplatz. Im September 2017 fand der Umzug von der Ringstraße in das Justizzentrum statt, der Geschäftsbetrieb startete am 26. September. Die offizielle Einweihung fand am 6. Dezember 2017 mit Justizminister Herbert Mertin statt. Inzwischen hatte die Stiftung Kreuznacher Diakonie die Liegenschaft des bisherigen Gerichts erworben. 2018 wurden die Gebäude abgerissen, die Fläche wird teilweise als Parkplatz genutzt.