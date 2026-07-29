Gerhard Krämer konnte seine aus ihrem Teich unter der Kirner Kyrburg entwischte Schildkröte wieder nach Hause bringen. Seit 25 Jahren pflegt er das namenlose Tierchen, das sage und schreibe 70 Stufen hinab in die Altstadt gemeistert hat.

Die Erleichterung steht Gerhard Krämer förmlich ins Gesicht geschrieben. Nach Tagen voller Ungewissheit ist seine Schildkröte, die er seit 25 Jahren hegt und pflegt, wieder in ihr Zuhause unterhalb der Kirner Kyrburg zurückgekehrt.

Was zunächst wie ein rätselhaftes Verschwinden wirkte, entpuppte sich am Ende als außergewöhnliches Abenteuer mit glücklichem Ausgang.