Die Arzthosen und Any Miracle mit fulminanter Show

Vorweihnachtliche Musik mal anders – laut und schrill: Mit hartem Punkrock stimmten die beiden Bands Die Arzthosen und Any Mircale beim „Bad XMAS 2025“ auf das Fest ein.

Einen Gig der Extraklasse erlebten die Freunde der eher härteren Klänge im AJK-Kulturzentrum. Beim „Bad XMAS 2025“ feierten mehr als 200 Rockfans den fulminanten Auftritt der Formationen Die Arzthosen und Any Miracle.

Mit kraftvollem Gothic Rock, Dark Wave und Post-Punk heizten Any Miracle ihren Fans ordentlich ein.